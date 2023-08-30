Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан сократил количество съемочных дней «Оппенгеймера» ради декораций

Художник-постановщик фильма британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Рут Де Йонг раскрыла новые детали съемок ленты. Об этом она рассказала в подкасте Team Deakins, ее цитирует Variety.

По словам Де Йонг, кинематографист решил сократить количество съемочных дней картины, чтобы увеличить бюджет для создания декораций. «Крис хотел снимать по всей территории Соединенных Штатов... только билеты на самолет и размещение съемочной группы в каждом из мест — это дорого. Не говоря уже о том, что мне нужно было построить Лос-Аламос, так как его не существует. Вот тут-то я и поняла, что это невозможно. Крис сказал: "Забудьте о деньгах. Давайте просто спроектируем то, что хотим"», — вспомнила она.

Затем Нолан принял важное решение — он провел реорганизацию графика съемок фильма, чтобы объединить дни и высвободить бюджет для производства. Де Йонг сказала, что изначально съемки «Оппенгеймера» планировались на 85 дней, а возможно, и больше, но режиссер сократил их как минимум на 30 дней.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» собрал более 700 миллионов долларов в прокате.