Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:19, 18 сентября 2023Среда обитания

Российским семьям назвали инициаторов ремонта в квартире

Аналитики Mr.Doors: женщины инициируют ремонт в квартире чаще мужчин

Фото: Erick Lee Hodge / Unsplash

Женщины инициируют ремонт в квартире чаще мужчин, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные проведенного аналитиками мебельной компании Mr.Doors опроса.

Так, 63 процента россиян ответили, что в семье инициатором ремонта выступает женщина, 37 процентов заявили, что ремонт предлагает начать мужчина. При этом в прошлом году на женщин указывали 51 процент россиян, на мужчин — 49 процентов. Некоторые респонденты дали свои ответы на вопрос о том, кто инициировал ремонт в их семье. Одна из женщин ответила, что его пришлось проводить из-за заливших квартиру соседей. Другой респондент заявил, что ремонт инициировал ребенок, ободравший в квартире обои.

Материалы по теме:
Ломать и строить Россияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
Ломать и строитьРоссияне возненавидели свои квартиры за время карантина. Что не так с жильем в стране?
15 июля 2020
«Альтернатива сносу есть» Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
«Альтернатива сносу есть»Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
19 июля 2020
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!» Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
7 июня 2020

При этом 57 процентов опрошенных рассказали, что расходы на ремонт берутся из семейного бюджета, по словам 30 процентов, ремонт оплачивает мужчина, 13 процентов заявили, что за него платит женщина. Исследование проводилось с апреля по август 2023 года. В нем приняли участие более девяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что прошедшим летом в России резко увеличился спрос на ремонтные услуги (плюс 71 процент в годовом выражении). Сильнее всего выросла популярность специалистов по комплексному ремонту. Спрос также вырос на услуги возведения стен и перегородок, установку отопительных систем, услуги маляров, штукатуров, а также плиточников и укладчиков полов.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о приближении самолета ВВС США к границам России

    Шуфутинский заявил о желании записать дуэт с Mia Boyka

    Путин заявил о завершении восстановления экономики России

    Собянин отправил правительство Москвы в отставку

    Российские власти опровергли проблемы с комплектующими для дронов из Китая

    Москвичи приобрели рекордное число элитных загородных домов

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В США оценили возможность отступления России

    Россиян предупредили о приходе тройной эпидемии

    Сухопутные войска Китая представили свой первый ударный дрон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости