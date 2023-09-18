Российским семьям назвали инициаторов ремонта в квартире

Аналитики Mr.Doors: женщины инициируют ремонт в квартире чаще мужчин

Женщины инициируют ремонт в квартире чаще мужчин, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные проведенного аналитиками мебельной компании Mr.Doors опроса.

Так, 63 процента россиян ответили, что в семье инициатором ремонта выступает женщина, 37 процентов заявили, что ремонт предлагает начать мужчина. При этом в прошлом году на женщин указывали 51 процент россиян, на мужчин — 49 процентов. Некоторые респонденты дали свои ответы на вопрос о том, кто инициировал ремонт в их семье. Одна из женщин ответила, что его пришлось проводить из-за заливших квартиру соседей. Другой респондент заявил, что ремонт инициировал ребенок, ободравший в квартире обои.

При этом 57 процентов опрошенных рассказали, что расходы на ремонт берутся из семейного бюджета, по словам 30 процентов, ремонт оплачивает мужчина, 13 процентов заявили, что за него платит женщина. Исследование проводилось с апреля по август 2023 года. В нем приняли участие более девяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что прошедшим летом в России резко увеличился спрос на ремонтные услуги (плюс 71 процент в годовом выражении). Сильнее всего выросла популярность специалистов по комплексному ремонту. Спрос также вырос на услуги возведения стен и перегородок, установку отопительных систем, услуги маляров, штукатуров, а также плиточников и укладчиков полов.