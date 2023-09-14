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10:20, 14 сентября 2023Среда обитания

Россияне начали массово делать ремонт

«Авито Услуги»: спрос на ремонтные услуги в РФ летом вырос на 71 % год к году

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В России за прошедшее лето резко повысился спрос на ремонтные услуги — рост составил 71 процент в годовом выражении. Данные включают поиск мастеров и бригад для ремонта новостроек и вторичного жилья. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Авито Услуги».

Сильнее всего вырос спрос на специалистов по комплексному ремонту (плюс 76 процентов). Другой популярной у россиян услугой стало возведение стен и перегородок (прирост на 57 процентов) и установка отопительных систем (46 процентов), а также услуги маляров и штукатуров (56 процентов) и плиточников и укладчиков полов (51 процент).

Параллельно увеличились продажи необходимых для ремонта, добавили в компании «ВсеИнструменты.ру». В августе со стороны частных лиц спрос на стройматериалы подскочил на 40 процентов в годовом выражении, на отделочные — на 62 процента.

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Актуальнее всего ремонт стал для жителей Москвы — спрос в столице вырос на 133 процента по сравнению с прошлым годом. Аналогичная динамика зафиксирована на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В Красноярске спрос увеличился на 136 процентов, в Тюмени — на 116 процентов, в Новосибирске — на 105 процентов, в Улан-Удэ — на 92 процента, в Иркутске и Челябинске — на 89 процентов.

Эксперты связывают тенденцию с увеличением темпов покупки и ввода жилья. Другой причиной может быть «отсутствие шоковых событий». По мнению компании «Профи», люди приняли обстоятельства и хотят улучшить качество своей жизни в текущих условиях.

В сентябре россияне стали также чаще скупать товары для обустройства мест отдыха на дачном участке. Особенно сильно интерес россиян вырос к садовым фонтанам, бассейнам и товарам для готовки на огне. В топ товаров последней категории вошли ольховая щепа для копчения, щетки для чистки гриля и разборные мангалы.

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    Нина Ташевская
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