Бренд Balmain ограбили перед показом на Неделе моды

Неизвестные угнали фургон с коллекцией Balmain перед показом на Неделе моды

Модный дом Balmain ограбили прямо перед показом кутюрной линейки в рамках Недели моды, которая будет проходить в Париже с 25 сентября по 3 октября. Об этом креативный директор бренда Оливье Рустен рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рустен объяснил, что злоумышленники угнали фургон с вещами из новой коллекции, которую транспортировали из аэропорта в штаб-квартиру марки. По словам модельера, грабители избавились от водителя и уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сам водитель не пострадал.

«Это так несправедливо. Мы так усердно работали с моей командой и будем продолжать делать это днями и ночами. Все это — полное неуважение. Я хочу поделиться произошедшим с вами, чтобы напомнить: не принимайте ничего как данность и, пожалуйста, будьте осторожны. Это мир, в котором мы живем», — высказался Рустен в соцсетях.

В феврале в Москве курьер украл оставленные в коридоре ботинки Prada за 100 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер.