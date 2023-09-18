Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:22, 18 сентября 2023Ценности

Бренд Balmain ограбили перед показом на Неделе моды

Неизвестные угнали фургон с коллекцией Balmain перед показом на Неделе моды

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Модный дом Balmain ограбили прямо перед показом кутюрной линейки в рамках Недели моды, которая будет проходить в Париже с 25 сентября по 3 октября. Об этом креативный директор бренда Оливье Рустен рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Рустен объяснил, что злоумышленники угнали фургон с вещами из новой коллекции, которую транспортировали из аэропорта в штаб-квартиру марки. По словам модельера, грабители избавились от водителя и уехали на автомобиле в неизвестном направлении. Сам водитель не пострадал.

Материалы по теме:
Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Краденый мирПочему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
18 марта 2019
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается» Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
«Буквы перепутаны, зато цена не кусается»Почему россияне скупают дорогие подделки люксовых брендов и не стыдятся этого
8 июля 2020

«Это так несправедливо. Мы так усердно работали с моей командой и будем продолжать делать это днями и ночами. Все это — полное неуважение. Я хочу поделиться произошедшим с вами, чтобы напомнить: не принимайте ничего как данность и, пожалуйста, будьте осторожны. Это мир, в котором мы живем», — высказался Рустен в соцсетях.

В феврале в Москве курьер украл оставленные в коридоре ботинки Prada за 100 тысяч рублей. В правоохранительные органы обратился владелец пропавшей обуви. По его словам, по прибытии домой он разулся у двери и зашел в квартиру. Однако через 20 минут обнаружил, что ботинки исчезли. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к их пропаже причастен курьер.

Что думаешь? Оцени!
    Майя Пономаренко
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ задержала сторонника украинского легиона за попытку поджечь военкомат

    На Украине уволили всех заместителей министра обороны

    Беллу Хадид заметили на публике после реабилитации из-за тяжелой болезни

    Дачникам перечислили растения для посадки осенью

    Массовую драку в российском кафе сняли на видео

    На Украине обеспокоились возможным истощением поддержки Запада

    Волочкова рассказала о судебном процессе с Большим театром

    Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

    Российскому бизнесу предрекли невозвращение на Запад

    В Грузии сообщили об угрозе Евромайдана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости