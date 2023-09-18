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11:02, 18 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ задержала сторонника украинского легиона за попытку поджечь военкомат

В Ростове ФСБ задержала студента, пытавшегося поджечь военкомат по заданию ВСУ

Кадр: Telegram-канал Baza

В Ростове-на-Дону ФСБ задержала 19-летнего сторонника украинского «Легиона "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), планировавшего поджечь военкомат. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Юноша пришел на улицу Ленина в ночь на 17 сентября. Подозрительного человека заметили силовики. Они осмотрели рюкзак россиянина и нашли в нем несколько бутылок с зажигательной смесью, личные документы, «контракт» на выполнение задания для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и распечатанную анкету на вступление в легион. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый.

Еще одного студента сотрудники ФСБ задержали 14 сентября в Перми. 18-летний юноша с августа готовил коктейли Молотова и собирался поджечь военкомат в Индустриальном и Дзержинском районах.

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    Екатерина Власова
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