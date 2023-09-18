Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:49, 18 сентября 2023Силовые структуры

ФСБ раскрыла детали задержания двух агентов «Легиона "Свобода России"»

ФСБ: двое агентов «Легиона "Свобода России"» готовили диверсию
СюжетДиверсии в России
Начало событий в новости ФСБ задержала сторонника украинского легиона за попытку поджечь военкомат

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов запрещенного в России украинского «Легиона "Свобода России"», готовивших диверсию в Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

У них изъяты четыре коктейля Молотова и документы на вступление в Вооруженные силу Украины (ВСУ). Один из задержанных 19-летний студент. Он пришел на улицу Ленина в ночь на 17 сентября, где был замечен силовиками и обезврежен перед поджогом военкомата. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый.

В России следователи возбудили 20 уголовных дел против участников и сторонников украинского легиона, раскрыл детали источник агентства. Им вменяются призывы к террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования, диверсии, госизмена и сотрудничество с иностранным государством.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

    Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

    В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

    Игрок клуба РПЛ рассказал о сорвавшемся переезде в Европу

    Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

    Агент украинского легиона раскрыл ФСБ куратора из СБУ

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

    Впервые создана трехмерная модель экзотической сверхновой

    Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости