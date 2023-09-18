ФСБ раскрыла детали задержания двух агентов «Легиона "Свобода России"»

ФСБ: двое агентов «Легиона "Свобода России"» готовили диверсию

Сотрудники ФСБ задержали двух агентов запрещенного в России украинского «Легиона "Свобода России"», готовивших диверсию в Ростовской области. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

У них изъяты четыре коктейля Молотова и документы на вступление в Вооруженные силу Украины (ВСУ). Один из задержанных 19-летний студент. Он пришел на улицу Ленина в ночь на 17 сентября, где был замечен силовиками и обезврежен перед поджогом военкомата. Студент рассказал, что бутылки ему передал знакомый.

В России следователи возбудили 20 уголовных дел против участников и сторонников украинского легиона, раскрыл детали источник агентства. Им вменяются призывы к террористической деятельности, организация незаконного вооруженного формирования, диверсии, госизмена и сотрудничество с иностранным государством.