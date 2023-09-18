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12:39, 18 сентября 2023Мир

В Кремле прокомментировали слова Шольца о необходимости вывода войск с Украины

Песков: слова Шольца говорят о непонимании ситуации на фронте в зоне СВО

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Слова канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости вывода российских войск из зоны проведения специальной военной операции (СВО) свидетельствуют о непонимании немецкой стороной положения дел на фронте, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальное положение дел на земле», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление Шольца о необходимости вывода российских войск в качестве условия для начала проведения переговоров Москвы и Киева.

Ранее Шольц заявил, что мир на Украине невозможен без поставок оружия. По словам канцлера, «если Украина перестанет обороняться, то будет не мир, а конец Украины», а военная поддержка Киева необходима для обеспечения безопасности и благополучия «Европы и всего мира».

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    Глеб Бажуткин
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