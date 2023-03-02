Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия
Канцлер Германии Шольц: достижение мира на Украине невозможно без поставок оружия
Мир на Украине невозможен без поставок оружия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует РИА Новости.
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Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия