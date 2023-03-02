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11:22, 2 марта 2023Мир

Шольц назвал невозможным достижение мира на Украине без поставок оружия

Канцлер Германии Шольц: достижение мира на Украине невозможно без поставок оружия

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мир на Украине невозможен без поставок оружия, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует РИА Новости.

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Глеб Бажуткин
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