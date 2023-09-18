Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:30, 18 сентября 2023Ценности

Россиянкам с широкими плечами перечислили семь правил выбора одежды

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка Юлия Богатова перечислила россиянкам с широкими плечами семь правил выбора одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалистка обратила внимание на лаконичный верх. Она объяснила, что необходимо выбирать вещи из плотных тканей, простого фасона и без декора. При этом Богатова отдельно выделила пиджаки. В данном случае она посоветовала носить приталенные модели с узкими лацканами и естественной линией плеча.

Девушкам с подобным телосложением нужно выбирать одежду с правильным вырезом и покроем рукавов. По мнению эксперта, лучше забыть о глубоких декольте. Вместо них следует присмотреться к вещам с вертикальным V- и U-образным вырезам, поскольку они визуально сужают плечи. Что касается рукавов, то будут уместны фасоны кимоно или «колокол».

Материалы по теме:
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие. Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
Одежда популярных брендов вызывает рак и бесплодие.Как их вещи травят покупателей и какую одежду носить опасно?
31 августа 2023
Околофутболка. Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Околофутболка.Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
26 августа 2021

Кроме того, скорректировать пропорции фигуры помогут объемные брюки и юбки, например, палаццо, с защипами, джинсы-бананы, плиссе и трапеции. Богатова отметила, что в таком случае нужно всегда делать акцент на длинные ноги и подчеркивать талию с помощью платьев длины миди с разрезами или запахом, а также штанов на высокой посадке и полуприталенных силуэтов.

Дополнять образы собеседница издания рекомендует объемной обувью. Так, подходящими станут лоферы на толстой подошве, грубые ботинки, челси, высокие сапоги с широким голенищем или жокейские сапоги.

В июле дизайнер и основатель бренда одежды для высоких девушек Марина Мешкова раскрыла россиянкам нестандартного роста правильные способы выбирать вещи. Девушкам выше 180 сантиметров специалистка посоветовала обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, а также на ширину плеч и высоту талии.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по местам хранения Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном

    В «VK Звонках» появилась новая функция

    Военный высказался о судьбе пропавшего истребителя F-35B без пилота

    В Москве суд оставил в СИЗО бывшего главу отдела контрразведки управления ФСБ

    Игрок клуба РПЛ рассказал о сорвавшемся переезде в Европу

    Эрдоган обсудит зерновую сделку с генсеком НАТО

    Агент украинского легиона раскрыл ФСБ куратора из СБУ

    В Госдуме предложили начать ручное регулирование цен на бензин

    Впервые создана трехмерная модель экзотической сверхновой

    Москвич набрал целую ванну грибов и удивил пользователей сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости