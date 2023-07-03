Россиянкам высокого роста раскрыли правильные способы выбирать одежду

Дизайнер Марина Мешкова посоветовала девушкам высокого роста одеваться в мужских отделах

Дизайнер Марина Мешкова раскрыла россиянкам высокого роста правильные способы выбирать одежду. Соответствующий комментарий публикует «Газета.ru».

Так, девушкам, чей рост выше 180 сантиметров, специалистка посоветовала обращать особое внимание на длину рукавов и штанин, а также ширину плеч и высоту талии. «Не стесняйтесь примерять одежду в мужском отделе. Например, джоггеры, худи, рубашки, объемные футболки, вполне подойдут для расслабленного street style, разнообразят и украсят ваш образ», — отметила она.

Кроме того, собеседница издания уточнила, что на высоких девушках будут хорошо смотреться укороченные модели брюк. «Однако если хочется длины, ищите подходящую по росту. И еще один совет: при выборе низа обращайте внимание на модели с отворотами и на брюки с подшитым краем штанин. В этом случае можно удлинить штанины в ателье», — добавила Мешкова.

Вдобавок эксперт напомнила, что у представительниц женского пола с ростом выше среднего плечи зачастую шире. По этой причине она порекомендовала носить предметы гардероба на размер больше. «Но не в каждом случае это работает, например, объемная футболка, худи или пиджак оверсайз будут смотреться эффектно, но с обтягивающим платьем или приталенной блузой прием не сработает», — заявила дизайнер.

Как утверждает специалист, подбирать высоту талии и сочетать одежду важно так, чтобы не было дисбаланса. «Выбирайте верх с правильной длиной рукава: или полной, или короткой, как у футболки, — никаких полумер, чтобы не возникло впечатление, что вы надели вещь, которая вам мала», — заключила Мешкова.

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