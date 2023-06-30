Стилист Лисовец назвал замену выходящим из моды кроссовкам

Стилист Лисовец назвал остроносые лодочки на маленьком каблуке заменой кроссовкам на лето

Российский стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянам замену выходящим из моды кроссовкам. Его комментарий публикует издание Woman.ru.

В первую очередь эксперт отметил, что летом 2023 года стоит отказаться от популярной спортивной обуви и вернуться к женственности и утонченности.

«Спортивная обувь медленно, но верно уходит на дальний план. Ее пора заменить элегантными вариантами. Присмотритесь к женственной обуви, у нас ее очень много. Например, остроносые лодочки на маленьком каблуке. Если вы поклонник стиля гранж, можете даже приобрести казаки. Но обязательно на каблуках, чтобы носить с джинсами. Вот в такую обувь стоит инвестировать прямо сейчас», — посоветовал Лисовец.

Помимо этого, по словам специалиста, удачным выбором станут туфли на каблуке-рюмочке, поскольку они удобнее классических туфель на каблуках, но при этом смотрятся так же элегантно.

В мае Лисовец назвал деревенский стиль одежды модным летним трендом. По его словам, в грядущем сезоне станут актуальными образы с множеством открытых участков тела, а также сочетание различных принтов. В то же время популярным окажется стиль кантри.