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11:58, 18 сентября 2023Моя страна

В Нижнекамске высадили тысячу саженцев сирени

В Нижнекамске на бульваре у улиц Баки Урманче и Строителей высадили сирень

Фото: Сергей Булкин / News.ru / Globallookpress.com

В городе Нижнекамске, Республика Татарстан, посадили тысячу новых саженцев сирени. Об этом сообщает KP.RU.

Известно, что сад разместили на бульваре между улицами Баки Урманче и Строителей. Он создан в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула».

Отмечается, что в посадке участвовали более 150 человек. Среди них — представители администрации города, работники компании вместе со своими детьми, а также неравнодушные горожане. В саду представлено 36 сортов сирени разных оттенков.

Кроме того, на бульваре организовали пешеходные и велосипедные дорожки, установили освещение, разбили сенсорный сад из гальки, коры и песка.

В мае сообщалось, что неподалеку от побережья озера Байкал в Бурятии высадили несколько сотен саженцев сосны. Посадки прошли в рамках акции «Сад Памяти». В общей сложности они высадили 500 новых деревьев.

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    Карина Черных
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