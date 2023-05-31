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14:13, 31 мая 2023Моя страна

В Бурятии у побережья Байкала высадили несколько сотен сосен

У побережья Байкала в Бурятии высадили 500 саженцев сосны

Фото: РАЛХ

Неподалеку от побережья озера Байкал в Бурятии высадили несколько сотен саженцев сосны. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на агентство лесного хозяйства республики.

Посадки прошли в рамках акции «Сад Памяти», к которой присоединились работники Кикинского лесхоза и Байкальского лесничества. В общей сложности они высадили 500 новых деревьев.

«Саженцы выкапывались под линиями электропередачи, на противопожарных разрывах и в квартальных просеках, — то есть там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах», — рассказала главный лесничий Байкальского лесничества Ольга Игумнова.

Она также выразила уверенность в том, что все саженцы приживутся, и на данной территории через несколько лет можно будет увидеть красивый молодой лес.

Ранее в мае сообщалось, что в Шувакишском лесном парке Екатеринбурга высадили аллею из 85 лиственниц в честь советского и российского детского писателя Владислава Крапивина.

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    Варвара Кошечкина
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