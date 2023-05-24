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15:46, 24 мая 2023Моя страна

В Екатеринбурге высадили аллею в честь детского писателя

В Екатеринбурге в честь писателя Владислава Крапивина высадили аллею

Фото: Денис Неугодников / Пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области

В Шувакишском лесном парке Екатеринбурга высадили аллею из 85 лиственниц в честь советского и российского детского писателя Владислава Крапивина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационной политики региона.

Каждое дерево посажено в честь конкретных персонажей рассказов, повестей и романов Крапивина. Аллею высаживали воспитанники детского отряда «Каравелла», который основал писатель, а также сотрудники регионального Минприроды и родственники Крапивина.

Рядом с аллеей организаторы установили аншлаг, на котором разместился список из 85 имен героев произведений писателя. Каждая лиственница имеет свой номер и относится к определенному персонажу. Таким образом, в лесном парке появились деревья, высаженные в честь Сергея Каховского и Генки-Кузнечика из романа «Мальчик со шпагой», Максима и Тани из повести «Болтик» и других героев.

Ранее сообщалось, что участники стрит-арт-фестиваля «Стена» создадут в Дербенте четыре мурала по произведениям дагестанского поэта Расула Гамзатова. Произведения появятся на стенах многоэтажных жилых домов.

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Алиса Удовик
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