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16:31, 18 сентября 2023Моя страна

В Крыму впервые родились анаконды

В Алуштинском аквариуме в Крыму впервые родились анаконды

В Алуштинском аквариуме в Крыму впервые появилось потомство у семейства анаконд. Об этом сообщил директор аквариума Виктор Жиленко, передает «Лента новостей Крыма».

Змея вынашивала 10 детенышей в течение 9 месяцев, они родились на 270-й день.

Около месяца после появления на свет маленькие змеи ничего не едят — они начнут искать питание после первой смены кожи, с этого момента к ним опасно подходить. При этом малыши уже сейчас пытаются укусить — пока что укус неядовитый, но прокусить кожу они способны.

«Анаконды – одни из самых сильных змей. Своими мышцами они обхватывают так, что легко могут задушить даже человека. Поэтому в аквариуме соблюдают особые правила безопасности», — отметил Жиленко.

Ранее сообщалось, что в крымском сафари-парке «Тайган» у пары редких белых львов появилось потомство. Белых львов на планете всего около 300 особей, и появление потомства у них — большая радость. Белые львы сегодня живут только в зоопарках, отметил владелец парка Олег Зубков.

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    Сергей Истомин
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