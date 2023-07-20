Редкие белые львята родились в Крыму

В сафари-парке «Тайган» в Крыму родились белые львята

В крымском сафари-парке «Тайган» у пары редких белых львов появилось потомство. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам владельца парка Олега Зубкова, детенышам всего три дня, однако они крупные и крепкие, львица их выкармливает.

«Белых львов на планете всего около 300 особей, и появление потомства у них — большая радость. Белые львы сегодня живут только в зоопарках», — рассказал Зубков.

Посетители парка увидят малышей уже в августе. Они останутся жить в «Тайгане».

Ранее сообщалось, что в национальном парке «Земля леопарда» пройдет творческий фестиваль «День больших кошек», посвященный двум соседствующим в Приморье редким животным – амурскому тигру и дальневосточному леопарду.