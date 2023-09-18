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19:22, 18 сентября 2023Моя страна

В Нижнекамске состоится фестиваль уличного искусства

В Нижнекамске 23 сентября пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

В экстрим-парке «Айда» в Нижнекамске состоится фестиваль уличного искусства и экстремальных видов спорта. Об этом сообщает «КП-Казань».

Мероприятие пройдет 23 сентября. Гости фестиваля смогут принять участие в соревнованиях по различным направлениям уличной культуры.

В рамках мероприятия пройдет «Граффити-перформанс», в ходе которого художники превратят поверхности парка в объекты искусства. Гостям фестиваля также разрешат сделать несколько штрихов.

Помимо этого, на мероприятии состоятся соревнования по уличному скейтбордингу и выполнению трюков на велосипедах BMX.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области с 13 по 15 октября будет проходить фестиваля воздухоплавания «Золотая осень». Все желающие смогут полюбоваться осенними пейзажами с воздуха и сделать атмосферные снимки.

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    Алиса Удовик
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