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13:47, 18 сентября 2023Мир

Тайвань обвинил Китай в «военном харассменте»

Тайвань призвал Китай прекратить «военный харассмент» после налетов на остров

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Министерство обороны Тайваня призвало Пекин прекратить «постоянный военный харассмент» после того, как Китай направил к острову более 100 военных самолетов в течение 24 часов с воскресенья по понедельник. Об этом сообщает CNN.

Минобороны предоставило карту полетов вокруг острова, согласно которой 40 из 103 китайских военных самолетов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в самопровозглашенную идентификационную зону ПВО Тайваня (ADIZ).

Количество зарегистрированных боевых самолетов вокруг острова представляет собой «серьезную угрозу Тайваньскому проливу и региональной безопасности», говорится в официальном заявлении министерства обороны Тайваня.

Ранее сообщалось, что возле острова Тайвань было замечено рекордное за последнее время количество китайских военных самолетов. Уточняется, что они повернули назад, не долетев до острова.

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    Дарья Балацкая
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