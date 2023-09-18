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07:59, 18 сентября 2023Мир

Китай направил к Тайваню рекордное количество военных самолетов

МО Тайваня: Китай направил рекордные 103 военных самолета к острову за 24 часа

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Китай направил к Тайваню 103 военных самолетов за 24 часа. Об этом сообщает министерство обороны острова, передает AP.

По данным министерства, самолеты были обнаружены между 6 утра воскресенья и 6 утра понедельника. Уточняется, что они повернули назад, не долетев до Тайваня.

В ведомстве также заявили, что количество китайских самолетов у острова стало рекордным за последнее время.

Ранее Китай обнародовал план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем. В частности, Пекин планирует превратить Фуцзянь в «демонстрационную зону» для тайваньских компаний и граждан.

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    Анастасия Заикина
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