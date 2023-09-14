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13:01, 14 сентября 2023Мир

Китай обнародовал план по углублению интеграции с Тайванем

Китай обнародовал план интеграции с Тайванем накануне выборов на острове

Фото: Carl Court / Getty Images

Китай обнародовал план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем в преддверии подготовки к президентским выборам на острове, запланированным на 2024 год. Об этом сообщает CNN.

Директива, изданная совместно Центральным комитетом КПК и Государственным советом КНР, обещает превратить Фуцзянь в «демонстрационную зону» для тайваньских компаний и граждан, которые решат перебраться на территорию материкового Китая.

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«Мы будем (...) поддерживать строительство [демонстрационной зоны] в качестве крупной инициативы по углублению комплексного развития по обе стороны пролива и укреплению основы для мирного воссоединения», — заявил заместитель директора Управления Государственного совета по делам Тайваня Пан Сяньчжан.

В свою очередь, тайваньский законодатель от правящей Демократической прогрессивной партии Ван Тин-ю назвал план интеграции нелепым.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения в непосредственной близости от берегов острова Тайвань.

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    Дарья Балацкая
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