Китай обнародовал план по углублению интеграции с Тайванем

Китай обнародовал план интеграции с Тайванем накануне выборов на острове

Китай обнародовал план по углублению интеграции между прибрежной провинцией Фуцзянь и Тайванем в преддверии подготовки к президентским выборам на острове, запланированным на 2024 год. Об этом сообщает CNN.

Директива, изданная совместно Центральным комитетом КПК и Государственным советом КНР, обещает превратить Фуцзянь в «демонстрационную зону» для тайваньских компаний и граждан, которые решат перебраться на территорию материкового Китая.

«Мы будем (...) поддерживать строительство [демонстрационной зоны] в качестве крупной инициативы по углублению комплексного развития по обе стороны пролива и укреплению основы для мирного воссоединения», — заявил заместитель директора Управления Государственного совета по делам Тайваня Пан Сяньчжан.

В свою очередь, тайваньский законодатель от правящей Демократической прогрессивной партии Ван Тин-ю назвал план интеграции нелепым.

Ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения в непосредственной близости от берегов острова Тайвань.