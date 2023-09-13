Китай начал военные учения у Тайваня в ответ на действия США

Китай начал военные учения у Тайваня в ответ на углубление связей страны с США

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит учения в непосредственной близости от берегов острова Тайвань. Об этом сообщает Newsweek.

В воздушной зоне острова было замечено более 20 китайских военных самолетов, в том числе истребители J-10, отмечают в Министерстве обороны Тайваня. Самолеты вылетели в сторону юго-западной части острова и провели там маневры с авианосцем НОАК «Шаньдун».

Китай проводит учения в ответ на углубление связей между Тайванем и США. «Учитывая такой уровень угрозы в отношении Тайваня, активизацию действий в Южно-Китайском море и совместные военные учения с Россией в августе, трудно поверить, что КНР действительно хочет мира на фоне своего экономического спада», — заявил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву, говоря о действиях китайской стороны.

Нынешние военные учения НОАК аналитики издания Al Jazeera называют крупнейшими в истории страны маневрами с участием авианосца.

Ранее Китай уже нарушал зону реагирования острова, как заявляли власти Тайваня.