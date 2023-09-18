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18:53, 18 сентября 2023Ценности

Теннисный стиль стал трендом в 2023 году

New York Post: одежда и аксессуары в теннисном стиле стали трендом в 2023 году

Фото: Slaven Vlasic / Getty Images

Одежда и аксессуары в теннисном стиле стали трендом в 2023 году. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на модных экспертов.

Речь идет о «теннискоре» — модном течении, для которого характерна атрибутика упомянутого вида спорта. Среди них авторы выделяют платья-поло, плиссированные юбки-шорты, футболки-поло, а также различные аксессуары: козырьки, напульсники и кепки. Кроме того, специалисты обратили внимание на рост популярности бренда Lacoste, амбассадорами которого традиционно являются теннисисты.

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Среди прочего выяснилось, что выручка от продаж теннисной одежды в США выросла на 15 процентов за 12 месяцев в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В то же время продажи теннисной обуви выросли на 21 процент по сравнению с предыдущим годом.

После пандемии люди начали отказываться от спортивной одежды в сторону более нарядной. При этом многие меняют спортивные штаны на что-то более стильное, не жертвуя при этом комфортом. Таким универсальным решением и стали платья, юбки и другая одежда, вдохновленная теннисом

Кристен Класси-Зуммоаналитик компании Circana

В заключение редакторы отметили, что «теннискор» переплетается и с другими популярными в текущем сезоне стилями. Например, с так называемой тихой роскошью, приверженцы которой стремительно избавляются от ярких цветов, замысловатых аксессуаров и логомании, отдавая предпочтение осознанному потреблению и одежде минималистичного кроя.

Ранее в сентябре сообщалось, что также стал актуален в 2023 году футбольный стиль в одежде. Речь идет о так называемом футбольном стиле, который предполагает сочетание спортивной одежды и атрибутики с женственными вещами и аксессуарами.

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    Майя Пономаренко
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