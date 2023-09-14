Футбольный стиль в одежде стал трендом в 2023 году

New York Post: футбольный стиль в одежде и аксессуарах стал трендом в 2023 году

Журналисты New York Post назвали модное течение, которое стало трендом в 2023 году. Материал на эту тему опубликован на сайте издания.

Речь идет о так называемом футбольном стиле, который предполагает сочетание спортивной одежды и атрибутики с женственными вещами и аксессуарами. Отмечается, что в коллекциях популярных брендов начали появляться предметы гардероба упомянутого стиля, среди них сумка в виде мяча со стразами Judith Leiber и заменяющие бутсы кеды Adidas Samba.

Среди прочего, соответствующий актуальному течению аксессуар представлен в ассортименте ювелирного дома Tiffany & Co, который в коллаборации с брендом Nike создал кулон в виде свистка. Модные эксперты также рекомендуют приобрести футбольное джерси и кепку.

В мае стилист Владислав Лисовец назвал деревенский стиль одежды модным трендом. По словам эксперта, в грядущем сезоне станут актуальными образы со множеством открытых участков тела, а также сочетание различных принтов. Кроме того, популярным окажется стиль кантри.