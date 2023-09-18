Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 18 сентября 2023Мир

В ЕК назвали условия вступления Украины в ЕС

ЕК: готовность Украины к переговорам с РФ никак не влияет на вступление в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Dominika Zarzycka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Готовность Киева к мирным переговорам с Россией никак не влияет на процесс вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, передает ТАСС.

«Процесс вступления — он долгий. Необходимо, чтобы страна, так сказать, изменила свою инфраструктуру, свои правила. Мы сделаем все, чтобы помочь Украине сделать все как можно быстрее, но, очевидно, без пропуска этапов», — заявил политик.

Он также добавил, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только после предоставления Украине выгодных условий. Бретон напомнил, что ЕС принял на себя новые обязательства по обучению украинских военных, а также запустит производство на всех военных заводах в 2024 году.

Ранее министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс заявил, что Варшава не пустит Украину в ЕС, если не будет решен вопрос экспорта зерна. По его мнению, страна имеет полное право ставить условия Украине, аналогичные тем, что ставились самой Польше.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о здоровье Кадырова

    Военный назвал последствие остановки поставок западного оружия ВСУ

    Российских сотовых операторов обязали отменить плату за раздачу интернета

    Меган Маркл вышла в свет в наряде Zara

    Для россиян запустили уникальный проект с полезными советами

    В офисе Зеленского назвали успешным наступление ВСУ

    Власти региона России сообщили о тысячах поврежденных ВСУ домов

    МВД и СК проверят своих сотрудниц после пьяного скандала в ресторане

    Россиянин три года насиловал дочь и был приговорен к 25 годам колонии

    Бербок признала непонимание немцами необходимости поддержки Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости