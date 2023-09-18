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06:01, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянам напомнили главные способы защиты от банковского мошенничества

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Чтобы избежать банковского мошенничества, все необходимые операции следует совершать только на официальном сайте банка или в мобильном приложении. Кроме того, личный кабинет в банковском приложении нужно защитить надежным паролем. О главных способах защиты от мошенников россиянам в беседе с «Лентой.ру» напомнил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин.

«Рекомендую создавать пароль, в котором не менее 12 символов. В пароле не должно быть смысла — нельзя использовать имена, словосочетания, термины или популярные комбинации. Лучше взять какую-либо фразу, разработать алгоритм, по которому из каждого слова берется несколько букв разного регистра, к этому набору добавить цифры и редко встречающиеся специальные символы, например {} или []», — посоветовал специалист.

По его словам, чем больше символов будет в пароле, тем в итоге ниже окажется вероятность взлома.

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Кроме того, Фомин призвал россиян использовать только официальные сайты и приложения банков. «Не стоит переходить по ссылкам из смс или в мессенджерах. Фишинговая страница, на которую ведет такая ссылка, может быть очень похожа на оригинал, поэтому вызовет доверие. Если человек введет данные банковской карты на такой странице, например, чтобы купить билет в кино со скидкой, то их украдут злоумышленники», — объяснил эксперт.

Говоря о том, как распознать мошенника во время телефонного разговора, Фомин обратил внимание на то, что настоящие сотрудники банков никогда не спрашивают у клиентов коды из смс, пин-коды, реквизиты карт и CVC/CVV-коды с обратной стороны карты. Кроме того, представители банка никогда не просят перевести деньги на другой счет, чтобы защитить их от мошенников.

«Безопаснее всего общаться с банком в чате официального приложения. Доступ к нему есть только у настоящих сотрудников банка, поэтому попытки фишинга там исключены», — заключил специалист.

Ранее Фомин порекомендовал россиянам установить защиту от спам-звонков, чтобы не получать нежелательные рекламные предложения по телефону. Тем, кто не хочет получать маркетинговые рассылки, он порекомендовал не делиться контактными данными в формах обратной связи различных компаний.

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    Мария Большакова
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