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19:09, 18 сентября 2023Культура

За пределами Италии обнаружили неизвестное полотно Рафаэля

Предполагаемую картину художника Рафаэля Санти обнаружили в частной коллекции

Изображение: ANSA

В частной коллекции за пределами Италии, предположительно, обнаружили ранее неизвестную картину итальянского художника эпохи Возрождения Рафаэля Санти. Об этом сообщает агентство ANSA.

На полотне изображена Мария Магдалина с лицом Кьяры Фанчелли, супруги и модели учителя Рафаэля — Пьетро Перуджино. Предполагаемый год написания портрета — 1504-й, именно тогда живописец работал подмастерьем у Перуджино в городе Перуджа.

Заместитель министра культуры Италии Витторио Сгарби, в свою очередь, усомнился в принадлежности картины кисти Рафаэля. По его словам, соответствующей информации мало, чтобы утверждать наверняка. Пока произведение искусства находится в частной коллекции, изучить его проблематично. Итоги исследований опубликуют в научном журнале The Arts and Sciences под названием «Магдалина Рафаэля, или Когда ученик превосходит учителя». «Вечная игра частников, которые претендуют на обладание более аутентичным произведением, чем в музее. Такие попытки уже предпринимались, и всегда с громкими именами: Рафаэль, Леонардо, Боттичелли», — резюмировал Сгарби.

Ранее сообщалось, что нидерландский арт-детектив Артур Бранд при содействии полиции вернул музею Сингера Ларена похищенную картину художника Винсента ван Гога. Речь идет о полотне под названием «Сад священника в Нюэнене весной», стоимость которого оценивается в три-шесть миллионов евро. В марте 2020 года во время карантина из-за пандемии коронавируса предмет искусства украли из музея Сингера Ларена, расположенного недалеко от Амстердама.

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    Сергей Равин
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