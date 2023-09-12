Похищенную картину Ван Гога передали детективу в синем пакете IKEA

The Guardian: арт-детектив вернул музею похищенное полотно Винсента Ван Гога

Нидерландский арт-детектив Артур Бранд при содействии полиции вернул музею Сингера Ларена похищенную картину художника Винсента Ван Гога. Об этом пишет газета The Guardian.

Речь идет о полотне под названием «Сад священника в Нюэнене весной», стоимость которого оценивается 3-6 миллионов евро. Произведение было написано постимпрессионистом в 1884 году. В марте 2020 году во время карантина из-за пандемии коронавируса предмет искусства украли из музея Сингера Ларена, расположенного недалеко от Амстердама, Голландия.

По словам детектива, картину ему передали завернутой в наволочку в синем пакете IKEA. Бранд не стал раскрывать имен посредников. Возвращение полотна он назвал одним из величайших моментов в своей жизни.

Незадолго до этого в Болгарии обнаружили ранее неизвестную картину американского художника-абстракциониста Джексона Поллока, которая принадлежала бывшему румынскому диктатору Николае Чаушеску. Абстрактное полотно под названием The She Wolf обнаружили в Софии в ходе международной спецоперации против контрабанды культурных ценностей.