Найденная в Болгарии ранее неизвестная картина Поллока принадлежала Чаушеску

Обнаружили ранее неизвестную картину Поллока, которая принадлежала диктатору Чаушеску

В Болгарии обнаружили ранее неизвестную картину американского художника-абстракциониста Джексона Поллока, которая принадлежала бывшему румынскому диктатору Николае Чаушеску. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Абстрактное полотно под названием The She Wolf обнаружили в Софии в ходе международной спецоперации против контрабанды культурных ценностей. Согласно источникам БНТ в спецслужбах, произведение искусства было частью личной коллекции Чаушеску — об этом свидетельствует печать на румынском языке на обороте холста.

Саму картину специально не разыскивали, ее обнаружили во время обыска. Стоимость объекта может достигать 50 миллионов евро (более 3 миллиардов рублей) в случае продажи на аукционе и до 10 миллионов евро — при сбыте на нелегальном рынке.

Первичный анализ показал возможную подлинность полотна благодаря совпадению по материалам и краскам с другими работами Поллока. В правом нижнем углу находится подпись абстракциониста, а на обратной стороне изложена история картины. По разным данным, работа датируется 1947 или 1949 годами. Она была подарена на день рождения голливудской актрисе Лорен Бэколл, которая продала произведение в 1958 году, после чего оно оказалось в Румынии, Греции, а затем в Болгарии.

Пол Джексон Поллок — ключевой художник течения абстрактного экспрессионизма, ему предписывают открытие метода «разбрызгивания». Николае Чаушеску возглавлял социалистическую Румынию более 20 лет, но был свергнут в ходе революции и расстрелян 25 декабря 1989 года вместе с женой.