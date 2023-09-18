Известный российский блогер рассказал о разводе

Блогер Усачев заявил, что инициатором его развода выступила жена Ример

Известный российский YouTubе-блогер Руслан Усачев (настоящая фамилия — Вихлянцев) рассказал о разрыве с бывшей женой Катериной Ример. В интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак он заявил, что инициатором развода выступила экс-супруга. Видео доступно на YouTube.

Блогер раскрыл, что состоял в отношениях с Ример 10 лет. Он не стал называть причины расставания, однако подчеркнул, что они с бывшей женой остались в хороших отношениях. По словам блогера, они с экс-супругой поддерживают контакт.

«Я прохожу стадию сепарации от отношений. Это вопрос даже не взаимоотношений с человеком, а наличия отношений в жизни. Вот это, я думаю, очень сильно по мне ударило», — признался блогер. По словам Усачева, из-за развода ему необходимо «пересобирать многие моменты».

Ранее о разводе с женой объявил актер и певец, бывший резидент юмористического шоу Comedy Club Тимур Родригез. Шоумен подчеркнул, что они с экс-супругой не намерены давать комментарии о разрыве.