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12:50, 11 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club сообщил о расставании с женой

Звезда Comedy Club Тимур Родригез заявил, что они с женой Анной больше не вместе
Тимур Родригез и Анна Керимова

Тимур Родригез и Анна Керимова. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер и певец, бывший резидент юмористического шоу Comedy Club Тимур Родригез сообщил о расставании с женой Анной Девочкиной. Пост об этом шоумен опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в понедельник, 11 сентября.

«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей», — заявил звезда Comedy Club.

Он добавил, что решил официально рассказать о разрыве во избежание слухов и домыслов. Шоумен также подчеркнул, что они с экс-возлюбленной не намерены давать комментарии о своих отношениях.

Родригез женился на Девочкиной в 2007 году. В 2009 году у пары родился сын Мигель, в 2012 году — сын Даниель. В СМИ и соцсетях неоднократно возникали слухи о разводе супругов, однако шоумен их опровергал.

Ранее Родригез пожаловался на негативную перемену, произошедшую с юмором. Шоумен посетовал на то, что люди стали чаще, чем раньше, обижаться на шутки.

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    Маргарита Щигарева
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