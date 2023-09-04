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19:09, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Звезда Comedy Club раскрыл негативную перемену в юморе

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Бывший резидент Comedy Club, певец и телеведущий Тимур Родригез пожаловался на негативную перемену, произошедшую с юмором. В интервью журналу «OK!» он посетовал на то, что люди стали чаще, чем раньше, обижаться на шутки,

Родригез заявил, что современный юмор отличается от того, с каким он сталкивался во время своего участия в КВН. «Изменился не только юмор. Изменились люди. Изменилось отношение к юмору. Местами не в лучшую сторону. Обижаться стало трендом, а извиняться — обязанностью», — раскрыл он.

Звезда Comedy Club заявил, что, когда он делал первые шаги в юморе, «все было гораздо легче и проще».

Тимур Родригез в конце 90-х стал участником команды КВН «Валеон Дассон», образованной на базе Пензенского государственного педагогического университета имени В.Г. Белинского. Вместе с ним в команде играл юморист Павел Воля. В 2001 году коллектив дебютировал в 1/8 финала Высшей лиги КВН.

Ранее телеведущий Марк Бартон рассказал о неприятном случае с Родригезом, который произошел на съемках шоу «Детектор» на телеканале «Пятница!». Он заявил, что звезду Comedy Club возмутили вопросы на программе.

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    Маргарита Щигарева
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