Россия вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона

МИД РФ: по вине западных участников деятельность СБЕР была парализована

Россия объявляет о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Как указали в министерстве, деятельность СБЕР была фактически парализована по вине Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Европейского союза. При этом решение о выходе из организации было принято в связи с отказом Финляндии передать России руководство в СБЕР в октябре.

«Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах"», — добавили в ведомстве.

В мае 2022 года Россия вышла из Совета государств Балтийского моря. В МИД РФ также заявили, что страны Запада отказались от равноправного диалога на этой площадке и превращают организацию в инструмент антироссийской политики.