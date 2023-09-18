Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:33, 18 сентября 2023Мир

Россия вышла из Совета Баренцева/Евроарктического региона

МИД РФ: по вине западных участников деятельность СБЕР была парализована

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Россия объявляет о выходе из Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

Как указали в министерстве, деятельность СБЕР была фактически парализована по вине Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции и Европейского союза. При этом решение о выходе из организации было принято в связи с отказом Финляндии передать России руководство в СБЕР в октябре.

«Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах"», — добавили в ведомстве.

В мае 2022 года Россия вышла из Совета государств Балтийского моря. В МИД РФ также заявили, что страны Запада отказались от равноправного диалога на этой площадке и превращают организацию в инструмент антироссийской политики.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта возможная роль матери угнавшего Ми-8 на Украину летчика в его побеге

    Козлы подрались на капоте иномарки в Москве и попали на видео

    Украинский снаряд попал в дом 82-летней россиянки

    Полковник раскрыл способ определить места хранения ракет Storm Shadow на Украине

    Стало известно о бойкоте Польши, Венгрии и Словакии по вопросу украинского зерна

    Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

    Мужчина с пистолетом попытался ворваться в российскую школу

    Зеленский поучаствует в заседании Совбеза ООН по Украине

    Кантри-певица рассказала о плюсах менопаузы

    Футболист объяснил решение выступать за сборную Армении вместо России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости