Россия вышла из Совета государств Балтийского моря

МИД России заявил о решении выйти из Совета государств Балтийского моря

Россия приняла решение о выходе из Совета государств Балтийского моря (СГБМ). Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили о деградации ситуации в СГБМ. Уточняется, что страны Запада отказались от равноправного диалога на этой площадке превращают организацию в инструмент антироссийской политики. Согласно заявлению министерства, западные государства монополизировали Совет в своих конъюнктурных целях.

«Наши бывшие партнеры стремились политизировать деятельность Совета, продвигая в его рамках собственные идеологизированные установки», — указали в МИД. Дипломаты подчеркнули, что российская сторона, в свою очередь, направляла сотрудничество в практическое русло, но в Совете возобладала деструктивная логика.

«Перспектив восстановления нормальной работы в Совете, все более вязнущем в русофобии и лжи, в этих условиях не просматривается», — заключили в ведомстве. Там добавили, что Москва отказывается участвовать в превращении организации в площадку для подрывной деятельности и «западного самолюбования».

4 марта страны-участницы Совета государств Балтийского моря приостановили деятельность России в рамках организации на фоне спецоперации Москвы на Украине. Члены СГБМ не увидели возможности продолжать сотрудничество с российской стороной.

Совет государств Балтийского моря был основан в 1992 году. На сайте организации сказано, что это межправительственный политический форум, задачей которого является укрепление сотрудничества и доверия в регионе.