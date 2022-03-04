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Деятельность России в Совете государств Балтийского моря приостановили

Совет государств Балтийского моря отстранил Россию от работы организации

Фото: Ant Rozetsky / Reuters

Страны-участницы Совета государств Балтийского моря (СГБМ) приостановили деятельность России в рамках организации, передает РИА Новости.

«Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель [Европейского союза], решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины», — сказано в общем заявлении, которое обнародовал МИД Латвии.

Участники СГБМ не видят возможности продолжать сотрудничество с Москвой. «Мы обеспечим отстранение России от заседаний, работы и проектов СГБМ и его рабочих органов до тех пор, пока сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права не станет снова возможным», — подчеркивается в заявлении.

Кроме того, приостановлена деятельность Белоруссии как государства-наблюдателя совета.

Совет государств Балтийского моря был основан в 1992 году. На сайте организации сказано, что это межправительственный политический форум, задачей которого является укрепление сотрудничества и доверия в регионе.

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Алевтина Запольская
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