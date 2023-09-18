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10:21, 18 сентября 2023Ценности

Блогерша с нулевым размером груди показала фигуру в белье

Кадр: @clara_dao

Блогерша и приверженка идей бодипозитива Клара Дао из Канады поделилась с фанатами видео в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

25-летняя активистка показала фигуру в новом мотивационном ролике на тему принятия своей внешности. На размещенных кадрах инфлюэнсер с нулевым размером груди позировала в нижнем бежевом белье и брюках-карго с заниженной линией талии. В новой публикации Дао напомнила подписчикам, что живот не может оставаться плоским на протяжении всего дня.

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Поклонники поблагодарили девушку за посыл видео в комментариях. «Спасибо!», «Ты вдохновляешь меня», «Спасибо за это видео. Я постоянно думаю о вздутом животе», «Самая прекрасная и понимающая», — высказывались многочисленные зрители.

В июне плюс-сайз-модель Оливия Мессина из Торонто, Канада, снялась обнаженной и показала складки на теле. На размещенных кадрах девушка весом 146 килограммов позировала без одежды, демонстрируя особенности фигуры с разных ракурсов.

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    Карина Черных
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