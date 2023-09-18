Волочкова рассказала о судебном процессе с Большим театром

Волочкова заявила, что прекратила судиться с Большим театром за 95 млн руб.

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что прекратила судебные разбирательства с Государственным академическим Большим театром (ГАБТ). Ее слова приводит NEWS.ru.

Артистка призналась, что считает судебные разбирательства и требование о выплате ей 95 миллионов рублей, которые, по ее словам, ей не заплатили за работу, бесполезными. Волочкова подчеркнула, что у культурного учреждения появились меценаты и спонсоры, а суды стали ангажированными.

«Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр», — рассказала балерина, добавив, что лично попросила своего адвоката прекратить разбирательства с ГАБТом.

По мнению артистки, выиграть суд невозможно, однако «нормальные люди видят эту несправедливость и все понимают».

В апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала на Большой театр иск в Верховный суд. Танцовщица потребовала взыскать с учреждения 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по словам Волочковой, ей не заплатили в театре за 18 лет работы. В 2022 году балерина обратилась с аналогичным иском в Тверской суд Москвы, однако тогда ее жалобу отклонили.