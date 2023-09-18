Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:43, 18 сентября 2023Культура

Волочкова рассказала о судебном процессе с Большим театром

Волочкова заявила, что прекратила судиться с Большим театром за 95 млн руб.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что прекратила судебные разбирательства с Государственным академическим Большим театром (ГАБТ). Ее слова приводит NEWS.ru.

Артистка призналась, что считает судебные разбирательства и требование о выплате ей 95 миллионов рублей, которые, по ее словам, ей не заплатили за работу, бесполезными. Волочкова подчеркнула, что у культурного учреждения появились меценаты и спонсоры, а суды стали ангажированными.

«Я хочу сказать, что главный судебный процесс я выиграла в 2003 году, потому что это было дело моей чести и достоинства. Тогда было другое время, коррупция и деньги только начинали внедряться в этот театр», — рассказала балерина, добавив, что лично попросила своего адвоката прекратить разбирательства с ГАБТом.

По мнению артистки, выиграть суд невозможно, однако «нормальные люди видят эту несправедливость и все понимают».

В апреле стало известно, что Анастасия Волочкова подала на Большой театр иск в Верховный суд. Танцовщица потребовала взыскать с учреждения 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по словам Волочковой, ей не заплатили в театре за 18 лет работы. В 2022 году балерина обратилась с аналогичным иском в Тверской суд Москвы, однако тогда ее жалобу отклонили.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме рассказали об ответственности за неявку по электронной повестке

    Прибыль западных компаний застряла в России

    Работающую молодежь предложили включить в программу дальневосточной ипотеки

    Модель OnlyFans пожаловалась на трудности в отношениях с мужчинами

    Военного ВСУ приговорили к пожизненному заключению за убийство мирных граждан

    Безбилетник пробежал по крыше электрички во время движения и попал на видео

    На Украине уволили всех заместителей министра обороны

    Беллу Хадид заметили на публике после реабилитации из-за тяжелой болезни

    Дачникам перечислили растения для посадки осенью

    Массовую драку в российском кафе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости