Волочкова захотела потребовать с Большого театра 95 миллионов рублей в суде

Балерина Анастасия Волочкова подала на Большой театр иск в Верховный суд

Российская балерина Анастасия Волочкова подала на Большой театр иск в Верховный суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Танцовщица потребовала взыскать с учреждения 95 миллионов рублей. Именно такую сумму, по словам Волочковой, ей не заплатили в театре за 18 лет работы. В 2022 году балерина обратилась с аналогичным иском в Тверской суд Москвы, однако ее жалобу отклонили.

«На самом деле, если суд будет судить по закону, то однозначно решение будет в нашу пользу. Но, к сожалению, в этом деле больше политики, чем закона», — заявил адвокат бывшей прима-балерины Большого Евгений Корчаго.

В октябре прошлого года Волочкова рассказала о домогательствах со стороны художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева.

Ранее танцовщица пожаловалась на безденежье в начале своей карьеры в Большом театре.