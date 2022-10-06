Волочкова вновь обвинила худрука балета Большого театра в домогательствах

Волочкова вновь обвинила худрука балета Большого театра Вазиева в домогательствах

Российская артистка балета Анастасия Волочкова вновь рассказала о домогательствах со стороны художественного руководителя балетной труппы Большого театра Махара Вазиева. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Волочковой, Вазиев, работавший на тот момент в Мариинском театре, приставал к ней, когда ей было 18 лет. Балерина отметила, что в то время ее педагогом-репетитором была жена Махара Ольга Ченчикова.

Как утверждает Волочкова, после полученного отказа, Вазиев начал писать в мировые театры «пасквильные письма» о ней, чтобы с артисткой не заключали контракты. В своем посте балерина поведала и о дальнейшей судьбе худрука.

«Вазиев переехал в Милан в Ла Скала, где его после домогательств к итальянским балеринам быстро остановил их местный профсоюз. С позором этот лицемер был изгнан из Италии. И принялся за разрушение труппы Большого театра России», — написала Волочкова.

Танцовщица также заявила, что во время пандемии Вазиев открыл с помощью олигархов гостиницу в Подмосковье, превратив ее впоследствии в публичный дом, куда свозились артистки балета Большого театра. В конце своего обращения Волочкова призвала деятелей искусства не бояться молчать о том, что происходит внутри культурного учреждения. О домогательствах со стороны Вазиева она ранее писала в своих мемуарах «Плата за успех».

Ранее ведущих артистов балета Большого театра отстранили от выступлений из-за несогласованных гастролей. Утверждалось, что Вазиев оказался недоволен тем, что десять танцоров отправились в Узбекистан, получив приглашение от министерства культуры Ташкента.