В Испании раскритиковали односторонний запрет на ввоз зерна с Украины

Минсельхоз Испании: односторонний запрет на ввоз зерна с Украины незаконен в ЕС

Односторонний запрет на ввоз зерна с Украины незаконен в Европейском союзе (ЕС). С критикой такого запрета выступил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании Луис Планас, передает ТАСС.

«Я считаю, что принятие односторонних ограничительных мер любым государством-членом не только является ошибкой, но и противоречит законам сообщества и принципам единого рынка», — отметил он.

По его словам, эти меры несовместимы с законами Евросоюза.