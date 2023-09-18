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13:24, 18 сентября 2023Мир

В Испании раскритиковали односторонний запрет на ввоз зерна с Украины

Минсельхоз Испании: односторонний запрет на ввоз зерна с Украины незаконен в ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Односторонний запрет на ввоз зерна с Украины незаконен в Европейском союзе (ЕС). С критикой такого запрета выступил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Испании Луис Планас, передает ТАСС.

«Я считаю, что принятие односторонних ограничительных мер любым государством-членом не только является ошибкой, но и противоречит законам сообщества и принципам единого рынка», — отметил он.

По его словам, эти меры несовместимы с законами Евросоюза.

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    Анастасия Заикина
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