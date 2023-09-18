Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:10, 18 сентября 2023Наука и техника

Телескоп Уэбба сделал снимок сверхзвуковой струи от новорожденной звезды

Nature: сделан детальный снимок объекта Хербига-Аро и его сверхзвуковой струи

Изображение: ESA / Webb / NASA / CSA / Tom Ray

Космический телескоп имени Джеймса Уэбба сделал снимок высокого разрешения объекта Хербига-Аро 211 (НН211) — биполярной струи, летящей через межзвездное пространство со сверхзвуковой скоростью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Объектами Хербига-Аро называют светящиеся области вокруг молодых звезд, которые образовались, когда звездные ветры или струи газа, извергающиеся из этих новорожденных звезд, образуют ударные волны. Эти волны сталкиваются с близлежащим газом и пылью на высокой скорости.

Снимок был сделан с помощью инфракрасной камеры, что позволило увидеть детали, неразличимые из-за молекулярного облака. На изображении НН211 ученые разглядели истечение газа из протозвезды, которая принадлежит тому же классу, что и Солнце, но имеет возраст всего несколько десятков тысяч лет и массу всего восемь процентов массы Солнца. Узкая биполярная струя питает серию ударных волн, находящихся в противоположных сторонах от звезды.

Скорость вещества во внутренних областях струи достигает 80-100 километров в секунду. Однако в ударных волнах скорость струи падает. Ученые полагают, что потоки вещества от протозвезд в основном состоят из молекул, поскольку ударные волны недостаточно энергичны, чтобы разбить молекулы на атомы и ионы.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Еникеев
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны Украины заявили о нежелании России сдаваться

    Нобелевский лауреат предупредил о плачевных последствиях ядерных испытаний

    Модель OnlyFans показала откровенный наряд со скандального фестиваля Burning Man

    Названы самые популярные и самые редкие породы домашних питомцев в России

    В ДНР сообщили о гибели командира бригады ВС России

    Германии посоветовали не выдавать Украине беженцев для службы в ВСУ

    Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

    В «Зените» анекдотом ответили на возможность ухода игрока сборной России

    Телескоп Уэбба сделал снимок сверхзвуковой струи от новорожденной звезды

    Посол в КНДР рассказал о впечатлениях Ким Чен Ына от визита в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости