Россиянам посоветовали утеплитель для дома

Эксперты: выбор утеплителя для загородного дома зависит от назначения помещения

Теплоизоляция в загородном доме нужна не только для сохранения тепла зимой, но и для предотвращения перегрева в летнее время, сообщает РБК со ссылкой на директора по продажам строительной компании HalleHouse Вячеслава Котлова и руководителя службы технических представителей направления «Коттеджное и малоэтажное строительство» компании «Технониколь» Яну Герасимову.

Утеплитель нужен для сокращения теплопотерь, снижения затрат на отопление и кондиционирование, увеличения уровня комфорта, а также защиты элементов дома от промерзания. Котлов отдельно указал на важность утеплителя в теплое время года. По его словам, если в загородном доме, где планируется жить только весной и летом, не будет хотя бы минимального слоя этого материала, жить в нем будет некомфортно.

Существует несколько видов утеплителей — минеральная вата, стекловата, эковата, базальтовая вата, пенополиуретан, пенополистирол и керамзит. При выборе важно обращать внимание на теплопроводность материала, его паропроницаемость, гигроскопичность, прочность и класс горючести.

В первую очередь нужно понять, какую часть дома предстоит изолировать, указала Герасимова. Так, для фундамента подойдет экструзионный пенополистирол, поскольку он не впитывает влагу, не гниет и имеет высокую прочность. Для пола на первом этаже чаще всего используют минеральную вату, реже — засыпные утеплители. Пол по грунту утепляется экструзионным пенополистиролом.

Для утепления крыши также используется минеральная вата, керамзит и эковата, которые помогут избежать появление сырости, и, как следствие, грибка. Выбирая, чем утеплять стену, нужно отталкиваться от типа фасада и технологии, по которой построен дом. Если выбирается каменная вата, важно обратить внимание на то, что она должна быть повышенной плотности. Вентилируемый фасад чаще всего обустраивают с использованием легких марок теплоизоляции.

Ранее эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов дал россиянам советы, как подготовить загородный дом и участок к зиме. Перед тем, как покинуть дом, важно убедиться, что в его кровле нет дыр и протеков, а деревянные элементы не начали загнивать. Также важно устранить трещины и другие повреждения окон.