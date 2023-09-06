Дачникам подсказали способ правильно подготовить участок и дом к зиме

Эксперт Соколов: дачникам следует подготовить почву на участке к зимнему отдыху

Чтобы качественно подготовить дачу к зиме, нужно навести порядок на участке и в загородном доме, полагает эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как это сделать.

Эксперт указал, что прежде чем на несколько месяцев уехать в город, дачникам следует подготовить почву к зимнему отдыху. Для этого, по его словам, нужно убрать сорняки, прорыхлить землю и добавить компост или перегной, чтобы обогатить почву. «Для подготовки газона к зиме необходимо провести последнюю стрижку в начале октября, убрать все опавшие листья и удобрить газон осенним комплексным удобрением», — напомнил он.

Специалист посоветовал обратить внимание на растительность, которая имеется на участке. По его словам, с деревьев и кустарников нужно убрать все сухие ветки и листья. У более мелких растений и цветов следует обрезать побеги и накрыть их укрывным материалом для защиты от морозов. «Если на участке есть водоемы, необходимо очистить их от листвы, водорослей и других загрязнений. Проверьте работу системы полива и дренажа, чтобы избежать замерзания труб и повреждения системы», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Соколов добавил, что перед консервацией домика на зиму нужно проверить его состояние и убедиться, что в кровле нет дыр и протеков, а деревянные элементы не начали загнивать. «Обратите внимание на трещины, щели и другие повреждения окон. Все найденные изъяны лучше сразу устранить — заклеить или заполнить строительной пеной, иначе сквозняк выстудит стены дома, что может привести к неприятным последствиям, в том числе к появлению грибка», — порекомендовал эксперт.

Соколов добавил, что перед отъездом необходимо отключить электричество, газ и водопровод, а также слить из труб и шлангов воду.

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