Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:04, 6 сентября 2023Забота о себе

Дачникам подсказали способ правильно подготовить участок и дом к зиме

Эксперт Соколов: дачникам следует подготовить почву на участке к зимнему отдыху

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Чтобы качественно подготовить дачу к зиме, нужно навести порядок на участке и в загородном доме, полагает эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, как это сделать.

Эксперт указал, что прежде чем на несколько месяцев уехать в город, дачникам следует подготовить почву к зимнему отдыху. Для этого, по его словам, нужно убрать сорняки, прорыхлить землю и добавить компост или перегной, чтобы обогатить почву. «Для подготовки газона к зиме необходимо провести последнюю стрижку в начале октября, убрать все опавшие листья и удобрить газон осенним комплексным удобрением», — напомнил он.

Специалист посоветовал обратить внимание на растительность, которая имеется на участке. По его словам, с деревьев и кустарников нужно убрать все сухие ветки и листья. У более мелких растений и цветов следует обрезать побеги и накрыть их укрывным материалом для защиты от морозов. «Если на участке есть водоемы, необходимо очистить их от листвы, водорослей и других загрязнений. Проверьте работу системы полива и дренажа, чтобы избежать замерзания труб и повреждения системы», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Материалы по теме:
«Они будут ходить со скоростью 4 километра в час» В России придумали уникальные ходячие дома: ими хотят застроить весь Север
«Они будут ходить со скоростью 4 километра в час»В России придумали уникальные ходячие дома: ими хотят застроить весь Север
8 апреля 2021
«Он заполонит все» Как борщевик стал одной из главных проблем России и можно ли ее решить?
«Он заполонит все»Как борщевик стал одной из главных проблем России и можно ли ее решить?
18 августа 2023

Соколов добавил, что перед консервацией домика на зиму нужно проверить его состояние и убедиться, что в кровле нет дыр и протеков, а деревянные элементы не начали загнивать. «Обратите внимание на трещины, щели и другие повреждения окон. Все найденные изъяны лучше сразу устранить — заклеить или заполнить строительной пеной, иначе сквозняк выстудит стены дома, что может привести к неприятным последствиям, в том числе к появлению грибка», — порекомендовал эксперт.

Соколов добавил, что перед отъездом необходимо отключить электричество, газ и водопровод, а также слить из труб и шлангов воду.

Ранее дачникам подсказали способ бороться с муравьями с помощью соли. Ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных посоветовала вылить воду с солью и лимонным соком в муравейник, чтобы избавиться от насекомых.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Улитина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал число погибших после удара по Константиновке

    Джиджи Хадид снялась в шапке-ушанке для журнала

    Известный российский ведущий рассказал о мучениях из-за своего шоу

    Раскрыты подробности работы особого детского клуба в СССР

    Местоположение генерала Суровикина установили по одному снимку

    Россиянка отсудила у отеля десятки тысяч рублей за неубранный номер

    Названы преимущества боевой машины пехоты с «Бережком»

    В Сенате США призвали продолжать поддержку Украины

    Опубликованы кадры уничтожения британского танка Challenger 2

    Очередь на бесплатный проезд на чертовом колесе ВДНХ достигла 60 тысяч человек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости