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18:46, 19 сентября 2023Из жизни

Родившуюся с 26 пальцами девочку назвали воплощением божества

В Индии новорожденную девочку с 26 пальцами назвали воплощением божества

Фото: India Today

В Индии рожденную с аномалией девочку назвали воплощением богини. Об этом сообщает India Today.

Новорожденная появилась на свет в штате Раджастан с 26 пальцами. У ребенка по семь пальцев на руках и по шесть — на ногах. Мать девочки, 25-летняя Сарджу Деви, родила ее на восьмом месяце беременности. Врачи заключили, что ребенок здоров, несмотря на врожденную аномалию.

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Родственники девочки отметили, что рады ее появлению на свет. Более того, они считают, что она является одним из воплощений божества Дэви — женской формы Бога в индуизме. У этой богини несколько пар рук. «Мы очень счастливы», — утверждает брат молодой матери.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме на свет появился теленок с восемью ногами, двумя языками и тремя глазами. По словам местных жителей, роды проходили тяжело, поэтому им пришлось помогать корове.

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    Алиса Удовик
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