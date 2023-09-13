Корова родила теленка-мутанта с восемью ногами и тремя глазами

The Thaiger: во Вьетнаме корова родила теленка с восемью ногами и тремя глазами

Во Вьетнаме на свет появился теленок с восемью ногами, двумя языками и тремя глазами. Об этом сообщает The Thaiger.

Теленок родился в провинции Тханьхоа в начале августа. По словам местных жителей, роды проходили тяжело, поэтому им пришлось помогать корове. «Несмотря на наш богатый опыт и подготовку, это было крайне сложной задачей из-за множества конечностей теленка», — говорят они. В результате сложных родов сохранить жизнь детенышу не удалось.

Несмотря на это, произошедшее привлекло внимание местных жителей. Некоторые из них успели увидеть детеныша-мутанта своими глазами.

По словам одного из местных жителей, корова отелилась уже в пятый раз. Он утверждает, что все предыдущие роды проходили нормально и не были такими сложными. Во время беременности здоровье коровы было стабильным, однако она чрезмерно долго вынашивала детеныша.

Ранее сообщалось, что в Индии корова родила двухголового теленка с шестью ногами. Необычное создание вызвало большой интерес у местных жителей.