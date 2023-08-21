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19:02, 21 августа 2023Из жизни

Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

CNN-News18: корова в Индии родила двухголового теленка с шестью ногами

Фото: Luke Thornton / Unsplash

В индийской деревне Колдиха, штат Бихар, корова родила двухголового теленка с шестью ногами. Об этом сообщает индийский телеканал CNN-News18.

Необычное создание вызвало большой интерес у местных жителей. Многие сочли его знаком свыше.

Чтобы посмотреть на чудо, в Колдиху съехались люди из окрестных деревень. Они делали подношения животному и ставили благовония.

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К их печали теленок прожил лишь до следующего утра.

Ранее сообщалось, что родившийся в таиландской деревне теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами стал предметом поклонения у местных жителей.

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    Алиса Дмитриева
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