CNN-News18: корова в Индии родила двухголового теленка с шестью ногами

В индийской деревне Колдиха, штат Бихар, корова родила двухголового теленка с шестью ногами. Об этом сообщает индийский телеканал CNN-News18.

Необычное создание вызвало большой интерес у местных жителей. Многие сочли его знаком свыше.

Чтобы посмотреть на чудо, в Колдиху съехались люди из окрестных деревень. Они делали подношения животному и ставили благовония.

К их печали теленок прожил лишь до следующего утра.

Ранее сообщалось, что родившийся в таиландской деревне теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами стал предметом поклонения у местных жителей.