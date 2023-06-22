Родившийся в деревне теленок-мутант стал предметом поклонения

The Thaiger: в Таиланде родился теленок с двумя головами и четырьмя глазами

Родившийся в таиландской деревне теленок-мутант с двумя головами и четырьмя глазами стал предметом поклонения у местных жителей. Об этом сообщает The Thaiger.

Детеныш родился 19 июня у коровы по кличке Каток, которой владеет 52-летний житель деревни Сангуан Сигеу. Теленок не подавал признаков жизни, при этом у него было две головы, четыре уха, четыре глаза и четыре ноги. Семья Сигеу приняла решение избавиться от него и выбросила его тело в водоем.

В тот же день 83-летний старейшина деревни Чан Ди Камбай заявил, что ему приснился человек в белом костюме, который велел достать теленка из воды и похоронить его в доме. Помимо этого, по словам старейшины, человек из сновидения приказал ему купить лотерейный билет под номером 59 в предстоящем розыгрыше.

Узнав о видении Камбая, Сигеу незамедлительно вытащил детеныша из водоема, завернул его в белую ткань и похоронил у себя дома. Теперь мужчина планирует построить храм в честь теленка-мутанта, рождение которого после сна старейшины считается добрым предзнаменованием для местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Индии корова родила четырехглазого теленка с двумя головами. Несмотря на серьезную деформацию, детеныш был способен пить молоко матери.

