Президент Турции Эрдоган резко ответил перебивавшей его американской журналистке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко ответил перебивавшей его журналистке американского телеканала PBS Амне Наваз. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер отвечал на вопрос о правозащитнике Османе Кавале, которого ранее приговорили к пожизненному заключению, когда журналистка из США несколько раз попыталась его перебить. Эрдоган заявил, что если судебная власть приняла такое решение по наказанию правозащитнику, то необходимо его уважать, но подчеркнул, что он «не может говорить от имени судебной власти».

«Вы не имеете права перебивать. Вы будете уважать, вы будете уважать решение судебных органов», — выразил недовольство президент Турции попытками журналистки его перебить.

Турецкий предприниматель и меценат, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ Осман Кавала поддерживает этнические и религиозные меньшинства, выступает за примирение турецких и армянских граждан, а также за мирное решение курдского вопроса. В Турции он обвинен за участие в попытке государственного переворота в 2016 году.

Ранее Эрдоган прокомментировал отношения страны с Россией и Западом. Эрдоган сравнил доверие Турции к России и Западу и подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в надежности Москвы.