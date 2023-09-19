В Турции сравнили доверие к России и Западу

Эрдоган: Турция доверяет России и Путину не меньше, чем Западу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал отношения страны с Россией и Западом. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу PBS.

Эрдоган сравнил доверие Турции к России и Западу и подчеркнул, что у него нет причин сомневаться в надежности Москвы.

«У меня нет причин не доверять. Насколько надежен Запад, настолько же надежна и Россия. В течение 50 лет ЕС заставлял нас ждать у своих дверей. Сейчас я доверяю России не меньше, чем Западу», — отметил он.

Журналист задал политику вопрос о том, что российский президент Владимир Путин якобы «использовал зерновую сделку как преимущество в войне на Украине». Эрдоган не согласился с этим мнением и отметил, что половина природного газа в Турцию поступает из России.

«Мы предпринимаем совместные шаги и сотрудничаем в оборонной промышленности. Мы можем делать эти вещи вместе с Россией», — заключил он.

В том же интервью Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине. По его словам, Путин призывает завершить кризис максимально оперативно.