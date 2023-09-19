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05:59, 19 сентября 2023Мир

Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине

Президент Турции Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ход конфликта на Украине. Об этом он высказался в интервью американскому телеканалу PBS.

Эрдоган предрек нескорое окончание конфликта на Украине и подчеркнул, что «совершенно очевидно, что эта война будет длиться долго». По его словам, российский президент Владимир Путин призывает завершить кризис максимально оперативно.

«Господин Путин также выступает за скорейшее окончание войны. Я говорю это только с его слов, Путин хочет, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Это то, что он сказал, и я верю его словам», — заключил политик.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии проигравших в случае мирного процесса на Украине. «Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», — отметил он.

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    Марина Совина
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