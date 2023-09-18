Эрдоган заявил об отсутвии проигравших в случае мирного процесса на Украине

Президент Турции Эрдоган: в мирном процессе по Украине не будет проигравших

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжает усилия по урегулированию ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Политик подчеркнул, что в мирном процессе не будет проигравших. Он отметил, что Турции удалось добиться дипломатических успехов. «Мы продолжаем наши усилия с убеждением, что у войны нет победителей, а у мира нет проигравших», — сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил об отсутствии перспектив достижения мира на Украине в ближайшее время. Политик после переговоров с президентом России Владимиром Путиным выразил надежду, что боевые действия, наносящие ущерб региону, как можно скорее закончится «справедливым и прочным миром на основе международного права».

4 сентября турецкий лидер призвал украинскую сторону смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Москвой шаги по зерновой сделке.